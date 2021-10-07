Полицейские обнаружили в общественном транспорте 164 пассажиров без масок
Foto: F64

В четверг по всей Латвии полиция 164 раза констатировала случаи, когда пассажиры находились в общественном транспорте без масок, сообщает LETA.

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В течение трех часов Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальными полицейские проводили проверки в общественном транспорте, чтобы убедиться, как пассажиры соблюдают требования эпидемиологической безопасности.

Стражи порядка произвели 384 проверки в разных видах общественного транспорта, из них 15 — в поездах.

Полицейские обнаружили 164 пассажиров без масок. В 133 случаях сделаны предупреждения, в 31 случае начат административный процесс.

Абсолютное большинство пассажиров без масок обнаружилось в Рижском районе. Пассажирам в этом районе сделали 114 предупреждений. В отношении 26 пассажиров начаты административные процессы.

Полиция предупреждает, что такие проверки будут проводиться и впредь — и не только в общественном транспорте.

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LETA

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LETA
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