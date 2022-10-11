Полицейские получат доплату за работу во время демонтажа памятника в Пардаугаве

Кабмин принял решение выделить 660 299 евро МВД, чтобы доплатить муниципальным полицейским за обеспечение порядка возле памятника в Пардаугаве во время демонтажа.
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Министерство внутренних дел сообщило Delfi, что всего расходы на обеспечение порядка с 9 мая п 5 сентября составили 621 982 евро. Госполиции из этой суммы пойдет 497 925 евро, Службе госбезопасности — 27 035 евро, Рижской муниципальной полиции — 97 022 евро. Еще 38 317 евро необходимы, чтобы оплатить полицейским сверхурочные.
Средства выделены из бюджета на непредвиденные расходы.
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