Полицейских участка "Тейка" могут перевести из плохих помещений в еще более ветхие

Внутренная безопасность государства является приоритетом правительства Латвии в течение нескольких лет, но в полиции по-прежнему не хватает от 30 до 50 процентов персонала, зарплата неконкурентоспособна, а условия труда во многих местах просто ужасны, сообщает передача Nekā personīga в эфире TV3.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Туалеты, которые не ремонтировались десятилетиями, протертые полы, облупившиеся стены и самопокрашенные шкафы есть почти во всех рижских полицейских участках. Муниципальная полиция надеялась, что это закончится в прошлом году. Правительство выделило 12 млн евро на новые помещения. Деньги освоены, но рижская полиция оказалась обманутой.

Надежды рижской муниципальной полиции наконец-то работать в достойных условиях были связаны с офисным зданием на улице Пернавас. Однако они не материализовались. Полицейским придется продолжить работу в старых, ветхих помещениях.

План купить новое здание и обустроить в нем кабинеты для полицейских из нескольких участков Риги возник во время правления министра Сандиса Гиргенса. Это не только бы улучшило условия работы, но и сэкономило деньги, поскольку полиция переехала бы из арендованных помещений. Выбор пал на отреставрированное офисное здание на улице Пернавас. Оно принадлежит владельцам компании Mikrotīkls, меценатам Арнису Риекстиньшу и Джону Талли.

Цена продажи дома составила 10,5 млн евро. На реконструкцию для нужд полиции потребуется еще 2 млн евро. Такая сумма никогда не выделялась на благоустройство полицейских участков, но правительство удовлетворило просьбу МВД - деньги во время кризиса Covid-19 имелись.

Здание еще не было куплено, когда его перепланировали. Весной 2021 года полиция уже разделила кабинеты и объявила тендер на реконструкцию. Действовать надо было быстро, так как деньги Covid требовалось потратить к концу года. Однако сделка с меценатами не состоялась.

По словам госсекретаря МВД Дмитрия Трофимова, "в начале июня 2021 года независимый оценщик сделал заключение, а уже через неделю от собственника пришел ответ, что он не готов продавать имущество для оценки, так как его цена выше более чем на два миллиона".

Имущество было оценено в 8 млн евро. Эта сумма даже не покрывает инвестиции, объясняют владельцы здания. В свою очередь, министерство не должно платить выше рыночной цены, это можно считать пустой тратой денег. Так полицейские остались без нового дома.

Рабочие помещения в отреставрированном доме были предусмотрены для следователей, оперативников и сотрудников Тейкского участка Рижской полиции. Полицейский участок "Тейка" уже более 15 лет находится в помещениях, принадлежащих муниципалитету, в одном доме с социальной службой. До полиции там был паспортный отдел и филиал СГД, которое отремонтировало помещение под собственные нужды. Большинство шкафов с тех пор не подвергались капитальному ремонту.

Старый полицейский участок "Тейка" находится в полуразрушенном состоянии, это бывшая дежурная часть с изолятором временного содержания. Некоторые кабинеты были затоплены жильцами социального дома, квартиры которого располагаются на первом этаже. Состояние большинства помещений удовлетворительное.

Два года назад на втором этаже здания участка за несколько десятков тысяч евро обустроили самую современную в Риге двухместную комнату для допросов несовершеннолетних, с зеркальными стенами и видеонаблюдением. Рядом отремонтировали кабинеты и комнаты отдыха для оперативников.

Весной сотрудники участка "Тейка" узнали, что с 1 июня их рабочие места будут на улице Клусас возле Большого кладбища, где раньше находился участок "Браса". В настоящее время часть персонала — дежурные — уже переехала туда. Другим, как говорят, придется переехать в ближайшем будущем, когда подключат Интернет. Руководство полиции обещает, что условия работы не ухудшатся.

Полицейский участок "Браса" еще с 1990-х годов находится в спортивно-развлекательном клубе бывшего Рижского автоэлектроприборного завода. В нем есть два спортзала и тир. В здании 3 корпуса. Фасад и вход просели, бетон покрыт ржавой арматурой. В МВД планировали продать это здание после переезда участка на улицу Пернавас. Свежеотремонтированы здесь только дежурная часть, клетки для задержанных и комнаты для опознания. Кабинеты, в которые вынуждены переехать сотрудники полиции участка "Тейка", десятилетиями не видели ремонта.

По словам исполняющего обязанности начальника Рижского участка "Тейка" Госполиции Айвара Купетиса, "здесь будет так называемый секретариат, где должны будут сидеть человек десять. Будет ли здесь что-то меняться, ремонтироваться? Я не знаю, я надеюсь".

Большинство кабинетов в очень плохом состоянии: в них темно и бездомно, потертый линолеум, облупившаяся краска, без замены квадратных окон. А зимой в помещениях холодно.

"Нас не пускают на третий этаж. Глава участка говорит, что полиция пока не взяла его на контроль. Но у нас есть видео. По нему видно, что ситуация на третьем этаже еще хуже", - говорит Купетис.

В МВД не растеряли 12 млн евро, выделенных ранее на покупку здания на улице Пернавас. Деньги пошли на неотложные нужды служб внутренних дел, а вот условия работы рижских полицейских были признаны не приоритетными.

"Чтобы не потерять эти деньги, мы немедленно, уже в июле 2021 года, запросили у национальной полиции сведения о первоочередных объектах, на ремонт и обустройство которых необходимо было бы направить эти средства. Думая в первую очередь об одном и том же, Рига и Госполиция определили эти требования", - сказал Трофимов.

На вопрос, когда обычные муниципальные полицейские смогут почувствовать улучшение своей работы, госсекретарь МВД ответил, что "освоение финансирования планировалось на 2021-2022 годы. И речь идет не обо всех возможных объектах Госполиции, а лишь о некоторых, которые Госполиция в сотрудничестве с Агентством государственной безопасности определила как наиболее критические".

По его словам, ответственность за перемещение сотрудников в неотремонтированные помещения несет руководство полиции, поскольку там не запросили вовремя деньги на ремонт участка "Браса". Начальник административного отдела полиции, замначальника Госполиции полковник Нормундс Грубис отмечает, что ремонт затянулся.

"Все финансирование Агентства госбезопасности на ремонт уже было запланировано на начало года. На это надо было найти больше средств. Финансирование нашли совместными усилями полиции, министерства и агентства. В настоящее время идет закупка. Она должна закончиться во второй половине июля, а затем приступим практически к этому ремонту. Как мне сказали мои коллеги из агентства, они рассчитывают завершить ремонт в течение месяца".

На самом деле закупка для ремонта здания участка полиции на улице Клусас еще не объявлена. Агентство безопасности не может сказать, когда это произойдет - через месяц или два. Вполне вероятно, что руководство полиции намеревалось переселить персонал в ветхие помещения, а затем, возможно, отремонтировать их.

Председатель правления Латвийского профсоюза работников внутренних дел Армандс Августанс говорит, что "помещения - это актуальная проблема, которой мы занимаемся не один десяток лет, и нет возможности ее решить. Приходишь на работу, а там все темно, мертво, повреждено, боишься, что получишь удар током".

На момент сюжета начальники Госполиции обещали все же сначала отремонтировать кабинеты, и только потом перевести туда персонал.