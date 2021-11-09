Полицейским и пограничникам доплатят за работу в Covid-19

Кабинет министров во вторник принял решение выделить 979 646 евро Министерству внутренних дел. Деньги пойдут на доплаты полицейским и пограничникам, которые участвуют в контроле за соблюдением ковид-ограничений.

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За период с 1 сентября по 30 сентября Госполиция получит 470 257 евро, а Государственная пограничная служба - 333 431 евро.

Еще 175 958 евро будут выделены Госполиции, чтобы компенсировать прирост среднего заработка, который образовался при утверждении возмещения за работу в условиях повышенного риска и нагрузки в связи со вспышкой Covid-19 и ликвидацией последствий.

Доплата за один час работы в условиях повышенного риска запланирована в размере 75% от часовой ставки должностного лица. Критерии для получения доплаты остаются неизменными: прямой контакт с инфицированными Covid-19 или возможно инфицированными, а также за участие в мероприятиях, связанных с обеспечением общественного порядка и контролем за соблюдением ограничений.