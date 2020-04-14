Полиции пока не требуется помощь Земессардзе в обеспечении общественного порядка
Foto: F64

Полиции пока не требуется помощь Земессардзе в обеспечении общественного порядка и безопасности в соответствии с требованиями чрезвычайной ситуации, но эта помощь может потребоваться в случае эскалации ситуации, заявил на Латвийском радио и. о. начальника Госполиции Андрей Гришин.

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На выходных Земессардзе в ряде регионов Латвии в сотрудничестве с Госполицией провела совместные учения, чтобы в случае необходимости оказать поддержку в ограничении эпидемии Covid-19.

По словам Гришина, пока что Госполиция и полиция самоуправления справляются, так как в патрулировании задействованы почти все работники, но в случае эскалации ситуации помощь Земессардзе будет нужна.

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LETA

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