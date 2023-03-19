Полиция больше не будет охранять резиденцию посла России в Юрмале

Поскольку здание в Юрмале утратило статус резиденции посла России, МВД предложило снять с него охрану, сообщает агентство LETA.

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Распоряжением Кабмина об объектах, охраняемых Государственной полицией, предусмотрена обязанность полиции охранять резиденцию посла России в Юрмале, на проспект Булдуру, 135.

20 февраля МИД проинформировал полицию о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией, сохранив их на уровне уполномоченных.

В министерстве заявили, что посол России уже покинул Латвию, а здание в Юрмале на проспекте Булдуру больше не соответствует статусу резиденции посла. Также резиденция лишается привилегий, предусмотренных Венской конвенцией, поэтому министерство попросило прекратить обеспечение безопасности этого объекта.

Министерство внутренних дел подготовило проект постановления правительства, которым предусматривается снятие охраны с резиденции РФ в Юрмале.