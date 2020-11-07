Полиция будет контролировать нарушения ограничений во время чрезвычайной ситуации

Во время действия режима чрезвычайной ситуации, который будет продолжаться с 9 ноября до 6 декабря, Госполиция обещает контролировать выполнение отдельных ограничений, сообщили агентству LETA в пресс-службе Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Полиция во время чрезвычайной ситуации готова продолжать надзор и контроль за соблюдением ограничений, введенных для ограничения распространения коронавирусного заболевания Covid-19.

Полиция планирует проводить отдельные контрольные мероприятия, а при получении информации будет реагировать на возможные правонарушения. Каждый случай будет оцениваться индивидуально.

Полиция призывает жителей сообщать по телефону 110 о нарушении действующих ограничений.

Рижская муниципальная полиция также будет реагировать на вызовы и жалобы жителей о нарушении ограничений. Муниципальная полиция в ходе патрулирования будет осматривать отдельные объекты, чтобы проверить соблюдение ограничений.

Как уже сообщалось, с 9 ноября до 6 декабря в Латвии вводится режим чрезвычайной ситуации, во время которого будет действовать множество ограничений.

За нарушение ограничений во время чрезвычайной ситуации штраф для жителей может составить от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.