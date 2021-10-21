Полиция будет с пониманием оценивать нарушения ограничений во время локдауна

Государственная полиция будет оценивать нарушения эпидемиологических ограничений во время локдауна индивидуально и с пониманием, заявил в четверг, 21 октября, в рамках удаленной пресс-конференции Госканцелярии глава Госполиции Армандс Рукс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Самое главное — это наше собственное понимание. Не нужно ждать, что полиция придет и кого-то накажет. Полиция не хочет этого делать. Полиция хочет, чтобы люди соблюдали ограничения", — заявил Рукс.

По его словам, ситуации, когда один человек во время комендантского часа гуляет с собакой, будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Также в случаях, в которых, например, сантехник выезжает на срочный ремонт в ночное время, с собой надо брать заполненное свидетельство, напомнил Рукс.

"Такие ситуации логичны и понятны, их поймут и полицейские", — заявил глава Госполиции.

Однако нужно отложить то, что можно отложить, добавил Рукс, поскольку целью является уменьшение скопления людей.

Он также заявил, что полиция уже приобрела опыт во время предыдущего режима чрезвычайной ситуации. Стражи порядка прогнозируют, какие ограничения могут не соблюдаться. Например, в прошлый раз молодежь устраивала вечеринки в частных и гостевых домах.

"Полиция будет выполнять свою задачу — с этим нужно считаться. Придется применять и штрафы. Я надеюсь, что люди смогут выдержать месяц до государственного праздника", — подытожил Рукс.

Как сообщалось ранее, для контроля особенно жестких ограничений в связи с Covid-19 Госполиция привлечет крупные силы, в том числе Земессардзе.