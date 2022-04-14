Полиция будет в усиленном режиме контролировать ситуацию на дорогах в пасхальные выходные

В предстоящие праздничные выходные Госполиция организует массовые проверки — стражи порядка будут выявлять водителей транспортных средств, которые находятся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении исполняющий обязанности начальника Бюро по надзору и координации дорожного движения Госполиции Артурс Смилга. Об этом пишет LSM.lv.

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Смилга указал, что в целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения с четверга, 14 апреля, по 19 апреля полиция будет работать в усиленном режиме на всей территории Латвии.

Он призвал жителей быть ответственными, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также следить за окружающими людьми, чтобы никто не начал водить машину в нетрезвом виде.

Кроме того, Смилга подчеркнул, что полиция задействует больше своих сил для контроля безопасности, чем обычно. Стражи порядка будут стараться максимально использовать свои ресурсы, в том числе беспилотники.

Смилга также призвал всех участников дорожного движения к взаимному уважению. Он напомнил, что с наступлением теплой погоды на дорогах появляются мотоциклисты и велосипедисты, а также электросамокаты.