Полиция была готова разгонять протестующих в Пардаугаве водометом из Эстонии

Готовясь к различным сценариям развития событий и возможным рискам, связанным со сносом памятника в Пардаугаве, Государственная полиция привлекла водомет из Эстонии, подтвердига агентству LETA представитель Госполиции Илзе Юревича.
По ее словам, при необходимости эстонские коллеги были готовы помочь человеческими ресурсами и специальной техникой. Но правоохранительным органам удается контролировать ситуацию, поэтому нет необходимости в привлечении дополнительных сил.
Вместе с тем, накануне эстонский Департамент полиции и погранохраны (PPA) сообщил, что эстонские полицейские отправились в Ригу, чтобы охранять демонтаж памятника, и по-прежнему готовы помочь своим латвийским коллегам, пишет портал rus.postimees.ee.
По заявлению PPA, латвийская полиция обратилась к эстонским коллегам с просьбой о помощи в обеспечении безопасности при демонтаже советских памятников. "Поэтому в начале недели мы отправили в Ригу группу ESTPOL 6 с водометом, чтобы в случае необходимости помочь нашим латвийским коллегам в обеспечении общественного порядка", — говорится в сообщении PPA в социальной сети.
На данный момент латвийским правоохранителям помощь эстонцев не нужна, но PPA готова немедленно отреагировать, если это понадобится.
Заметим, что единственный водомет, находящийся в распоряжении латвийской полиции, в настоящий момент находится на техническом обслуживании.
По наблюдениям агентства LETA, в четверг вечером через несколько часов после падения стелы эстонский водомет в сопровождении микроавтобусов Государственной полиции покинул территорию у памятника.
Латвия приобрела водомет в 2003 году за 327 260 евро. Еще через пару лет, а именно в 2015 году, Латвия планировала купить еще один водомет за 314 000 eвро, но сделка не состоялась.
Имеющейся в распоряжении Латвии водомет преимущественно используется во время учений. В реальных событиях его использовали однажды — в 2007 году, когда Латвия предоставила технику эстонским коллегам во время беспорядков в Таллине.