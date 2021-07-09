Полиция: эксперимент с велополосами на улице Чака неоднозначен с точки зрения дорожной безопасности
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Эффективность эксперимента по созданию велополос на улице Чака в Риге с точки зрения безопасности дорожного движения оценивается неоднозначно, заявил LETA заместитель начальника Главного управления полиции порядка Государственной полиции Лаурис Арайс.

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К такому эксперименту нужно готовиться достаточно долго и следует моделировать ситуацию еще до реального оборудования полос, сказал Арайс. Также полицейский считает, что нужно оценивать и лучшие примеры других стран.

Нужно учитывать, что на улице Чака интенсивное движение общественного транспорта и частных автомашин, в связи с этими пробки возникают не только на самой улице, но и на улицах, находящихся рядом. Водители транспортных средств, простаивающие в пробках, становятся нервозными, агрессивными, чаще нарушают правила дорожного движения, чтобы быстрее достичь цели поездки. И это, конечно, не хорошо с точки зрения общей безопасности", считает Лаурис Арайс.

Большинство жителей центра, районов Авоты, Гризинькалнс и Пурвциемс — 51%- недовольны тем, что на улице Чака появились временные велополосы. С идеей превратить улицу Чака в одностороннюю, не согласны 59% опрошенных, свидетельствуют данные июньского опроса SKDS.

Среди предпринимателей полностью или частично недовольных созданием велополос на улице Чака еще больше — 54%. При этом 72% бизнесменов считают, что эксперимент должен завершиться ликвидацией велополос, 68% придерживаются мнения, что велополосы ухудшили ситуацию с безопасностью движения.

Рижской думе до осени необходимо принять решение о судьбе велополос на улице Чака.

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LETA

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