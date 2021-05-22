Полиция: фаны не нарушили правопорядок, массово отмечая победу Латвии над Канадой

Государственная полиция не начала процесс административного нарушения в отношении фанов, которые массово пришли к "Арене Рига" после победы сборной Латвии над сборной Канады (2:0) в первый день чемпионата мира по хоккею. При этом в полиции не исключают проведение анализа видеоматериалов и возможное применение санкций.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Представитель пресс-службы Госполиции Гита Гжибовска сказала агентству LETA, что в первый день чемпионата мира Госполиция в сотрудничестве с полицией рижского самоуправления проводила усиленный контроль, наблюдая за общественным порядком и безопасностью на улицах города.

По факту нахождения фанов около "Арены Рига" и Radisson Blu Hotel Latvija административных процессов пока не начато. Более точные выводы полиция сделает после того, как обработает данные с технических средств, поступивших в ее распоряжение.

В полиции отмечают, что на протяжении всего чемпионата мира в Риге (с 21 мая по 6 июня) полиция усилит свой контроль. Госполиция призывает жителей учитывать все еще трудную эпидемиологическую ситуацию в Латвии и смотреть за матчами сборной Латвии либо в кругу семьи, либо вне помещений, но с условием, что совместно могут находиться не более десяти человек из двух домохозяйств.

Также полиция напоминает, что за нарушение эпидемиологических условий, в том числе за массовое скопление народа, может быть выписан штраф в размере от 10 до 2000 евро.

Как сообщалось, вечером 21 мая после матча Латвия - Канада у забора рядом с "Ареной Рига" собрались несколько сотен болельщиков. Они шумно отмечали победу сборной Латвии над канадцами: стучали в барабаны, скандировали речевки и пели гимн. Также фаны приветствовали хоккеистов, когда те садились в автобус, чтобы уехать в гостиницу. К Radisson Blu Hotel Latvija, где проживает сборная Латвии и другие команды, также пришли несколько десятков человек. Кроме того, к посольству Канады в Латвии были принесены цветы.

Чемпионат мира по хоккею в Риге пока проходит без зрителей на трибунах. 20 мая, после долгих дебатов, Сейм поручил правительству разработать процедуры, позволяющие тем, кто вакцинирован против Covid-19, и тем, кто недавно переболел этой болезнью, посещать матчи турнира.

Президент Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис надеется, что болельщики смогут присутствовать на трибунах с 27 мая. Модель, разработанная Латвийской федерацией хоккея, предусматривает, что на Arēna Rīga смогут присутствовать порядка 2600 болельщиков, а на матчах в Олимпийском спортивном центре - около 1050 человек. Зрители должны будут сидеть с защитными масками на лицах, они не смогут без надобности передвигаться по арене, а еда и напитки во время матчей в аренах продаваться не будут.