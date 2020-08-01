Полиция: главная проблема - это водители, садящиеся за руль в состоянии сильного опьянения

Полиция считает, что снижение максимальной допустимой концентрации алкоголя в крови не решит главную проблему - езду в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает агентство LETA.

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Согласно одобренному правительством плану по сокращению употребления алкоголя и ограничения алкоголизма, одним из решений может быть снижение максимальной допустимой концентрации алкоголя в крови автоводителей до 0,2 промилле.

В Государственной полиции агентству сообщили, что в последние годы главной проблемой стали водители, которые садятся за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Две трети нарушителей водили автомобиль с более чем 1,5 промилле.

“Езда с 0,2 и 0,5 промилле в крови не проблема - таких нарушителей мало относительно общего числа нарушителей. Поэтому полиция не считает, что снизив максимальную концентрацию алкоголя в крови всем водителям до 0,2 промилле будет решена главная проблема”, - сказала представитель полиции Лина Кальке.

Кальке отметила, что для снижения этого показателя необходима аргументация или исследование доказывающие, что 0,2 промилле в крови существенно влияют на способность водить автомобиль.