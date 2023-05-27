Полиция готова обеспечить порядок во время акции протеста и трансляции хоккейного матча в субботу
Foto: LETA

Государственная полиция в сотрудничестве с полицией самоуправления Риги готова обеспечить общественный порядок в центре города в субботу, где в одно и то же время будут проходить акция протеста и публичный просмотр полуфинальных матчей чемпионата мира по хоккею, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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Частное лицо подало заявку на проведение 27 мая в Риге, на площади Свободы, акции протеста против политики исполнительной власти. Мероприятие запланировано с 15:00 до 17:00.

Сегодня утром самоуправление объявило, что в сотрудничестве с организаторами чемпионата перенесет официальную фан-зону ЧМ на Домскую площадь и Эспланаду. Мероприятия начнутся в субботу в 13:00 и в воскресенье в 14:00.

Полуфинальный матч сборной Латвии запланирован на субботу в Тампере, где Латвии предстоит сыграть с Канадой.

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