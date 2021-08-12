Полиция готова обеспечивать общественный порядок на массовых мероприятиях в Риге. 18 августа собирают акцию протеста
Foto: F64

Государственная полиция тщательно оценила и подготовила свои ресурсы для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге и в других регионах Латвии. Упор делается на столицу, поскольку уже публично прозвучали призывы провести массовые мероприятия в Риге.

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Полиция готова к любому мероприятию и любой ситуации, работает согласно плану.

Государственная полиция работает в тесном сотрудничестве с Государственной пограничной службой, другими службами внутренних дел, а также с Рижской муниципальной полицией, чтобы предовратить нарушения закона и гарантировать общественный порядок и безопасность.

18 августа у Рижского замка планирует провести акцию протеста депутат Сейма Алдис Гобземс. Недавно Государственная полиция начала в отношении Гобземса процесс об административном нарушении за проведение на прошлой неделе несанкционированной акции против "обязательной вакцинации" в центре Риги.

На следующей неделе правительство планирует утвердить правила всеобщего тестирования учащихся в школах (принято решение, что очно смогут учиться только дети с сертификатом Covid-19 или сделавшие тест). Сейм на следующей неделе, вероятно, приступит к рассмотрению поправок к законопроекту, предусматривающему обязательную вакцинацию для ряда профессий и право работодателей увольнять сотрудников, которые отказались привиться. Законопроект еще должен быть утвержден в окончательном чтении.

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