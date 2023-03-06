Полиция хочет расширить возможности оформления согласованного извещения

Государственная полиция будет инициировать изменения в нормативных актах, чтобы расширить возможности составления согласованного извещения, заявил в понедельник на заседании Совета по безопасности дорожного движения начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Юрис Янчевскис.

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Приоритет полиции в этом году - сократить количество вызовов полиции в случае мелких дорожно-транспортных происшествий. Госполиция подготовит изменения к нормативным актам, чтобы можно было отказывать в выезде на такие ДТП, где есть возможность оформления извещения.

В то же время готовятся предложения по тем случаям, когда можно расширить возможности оформления согласованного извещения.

В этом году продолжатся начатые проекты по использованию технических средств - внедрение системы контроля средней скорости и трансграничный обмен штрафами с Евросоюзом.

Дирекция безопасности дорожного движения подала предложения по использованию выявленных техническими средствами нарушений при установлении страховых премий по OCTA, обязательной регистрации электросамокатов с номерными знаками и ОСТА.

Также можно было бы обсудить введение предупреждения о превышении скорости только до 5 км/ч и разрешать в зимний период только шины с соответствующей зимней маркировкой.

Как сообщалось, в прошлом году было зарегистрировано 19 152 дорожно-транспортных происшествия, что на 419 меньше, чем годом ранее. Также в прошлом году в Латвии было зарегистрировано самое малое количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях с момента восстановления независимости.