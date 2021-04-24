Полиция: латвийцы стали хуже соблюдать ограничения из-за Covid-19
Foto: PantherMedia/Scanpix

Жители Латвии стали слабее соблюдать ограничения в связи с Covid-19, сообщил агентству LETA замначальника Государственной полиции Нормунд Крапсис.

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Он отметил, что часть людей отмену чрезвычайной ситуации 7 апреля и смягчение ряда ограничений интерпретировала более широко и восприняла как сигнал более свободно передвигаться.

"Не секрет, что в настоящее время мобильность населения растет. Это замечает и полиция в своей работе, контролируя соблюдение ограничений из-за Covid-19. В других странах тоже видно, что люди соскучились по социализации и устали от ограничений", - сказал Крапсис.

Одна из тенденций, которые замечает полиция, это то, что люди стали собираться более многочисленными компаниями.

Крапсис отметил, что с отменой чрезвычайной ситуации полиция не ослабила свое внимание и контрольные меры проводятся в прежних объемах. Сотрудники полиции стараются с пониманием отнестись к людям и в основном делают замечания в профилактических целях, однако нередко случается заводить административные дела, если человек открыто не соблюдает установленные ограничения.

Согласно данным Госполиции, до 22 апреля после отмены чрезвычайной ситуации было начато 1442 процесса об административных правонарушениях, чаще всего за нарушения ограничений на собрания - 540.

Также начато 479 административных дел на людей, не заполнивших электронную анкету covidpass.lv, 278 дел за отсутствие масок, 22 дела за нарушение требований самоизоляции, 18 процессов за нарушения в торговле.

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