Полиция: машина с 360-градусными камерами — наша "история успеха"

Главное достижение уходящего года в области безопасности дорожного движения — это микроавтобус с 360-градусными камерами. Об этом в передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV заявил начальник Управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.

С помощью этих камер полиция выявила множество нарушений: водители легковых автомобилей ездят по полосам, предназначенным для общественного транспорта, говорят за рулем по телефону и не включают поворотники. По словам Крапсиса, полиции пришлось с сожалением признать, что нарушений очень много.

Нетрафарированный полицейский микроавтобус с камерами появился на улицах в октябре. Камеры фиксируют номер нарушителя, который потом получает протокол о нарушении с подтверждающей нарушение фотографией. За первый же месяц полиция таким образом обнаружила около 600 нарушителей.

Эта система обошлась полиции в 49 999 евро. В конце ноября агентство LETA опубликовало фотографию с презентации автомобиля, на которой можно разглядеть интерьер салона новенького микроавтобуса. На фотографии четко видно, что одна из четырех видеокамер в салоне закреплена с помощью трех ластиков, которые можно купить практически в любом магазине канцелярских товаров за несколько центов. Скорее всего, эти ластики использовались для уменьшения вибрации видеокамеры, поскольку она была закреплена к лобовому стеклу лишь сверху с помощью присоски.