Полиция: маски и дезинфекторы для сотрудников появились, но нужно пополнить резерв

Ситуация с нехваткой средств индивидуальной защиты для работников полиция сейчас гораздо лучше, чем была, сообщил начальник Главного управления полиции порядка Госполиции Нормунд Крапсис. В понедельник портал Delfi писал о том, что полицейским выдают пачку перчаток в день на весь участок, а масок и средств дезинфекции не выдают вообще.

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По словам Крапсиса, сейчас Госполиция средствами защиты обеспечена. В приоритете силы реагирования, то есть те полицейские, которые ездят по вызовам и контактируют с людьми.

Полиция получила рекомендации от Службы неотложной медицинской помощи и Центра по контролю и профилактике заболеваний. По словам Крапсиса, если есть подозрения, что человек может быть заразен, полиция обязательно использует средства индивидуальной защиты, если нет, полицейский может решать сам.

Хотя ситуация улучшилась, оперативные службы продолжают работать над тем, чтобы пополнить резерв масок, перчаток и дезинфицирующих средств, потому что пока неизвестно, сколько продлится пандемия.

В понедельник портал Delfi цитировал жену сотрудника Госполиции. Она жаловалась, что муж по долгу службы каждый день находится в контакте с большим количеством людей, при этом в разгар коронавируса его и коллег никто не обеспечивает масками и дезинфекторами, а перчатки выдаются из расчета одной пачки на четыре дня на весь участок.