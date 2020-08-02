Полиция: многие водители не знают, что делать при появлении оперативного транспорта

Сотрудники Государственной полиции и других оперативных служб заметили, что многие водители по-прежнему не знают, как действовать, если на дороге появился оперативный транспорт с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

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Впрочем, есть и те, кто просто считает, что если он не уступит дорогу, ничего страшного не случится.

Чтобы улучшить ситуацию, Государственная полиция объявила о закупке информационной кампании "Об участии оперативного транспорта в дорожном движении". В сопутствующей документации сказано, что поведение водителей, в том числе их запоздалая реакция, могут привести к дорожно-транспортному происшествию или к тому, что медики, пожарные или полицейские не смогут вовремя приехать на вызов.

Также водители оперативного транспортного нередко сталкиваются с ситуацией, когда они не могут подъехать к месту происшествия из-за припаркованных автомашин.