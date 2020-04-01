Полиция может проверять машины, в которых едет больше двух человек

Государственная полиция подтвердила, что, контролируя ограничения, введенные во время чрезвычайной ситуации, полицейские могут в отдельных случаях проверить автомобили, в которых едет больше двух человек.

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"В случаях, если более двух людей едут в машине, чтобы добраться до работы или это члены одной семьи, на данный момент у полиции нет причин расценивать это как нарушение", — сообщает Государственная полиция.

Тем не менее ведомство призывает со всей ответственностью подходить к соблюдению физического дистанцирования и оценить необходимость нескольким людям передвигаться на одной машине.

Как уже сообщалось, 30 марта правительство обязало всех жителей Латвии соблюдать дистанцию два метра. Исключение составляют семьи и ситуации, когда люди собираются группами не более двух человек.