Полиция начала административную проверку возможных нарушений на улице Тербатас

Центральный участок Рижского регионального управления Государственной полиции проводит проверку возможных нарушений коронавирусных ограничений на улице Тербатас в Риге во время развлекательных мероприятий, сообщает агентство LETA.

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В ходе проверки будет дана оценка ответственности участников мероприятия, сообщила парламентский секретарь Министерства внутренних дел Сигне Боле.

Как уже сообщалось, с 17 июля в качестве эксперимента Рижская дума решила реализовать идею городской летней улицы, на один месяц передав ул. Тербатас пешеходам, велосипедистам и торговцам.

В пятницу во время концерта группы Carnival Youth за посетителями наблюдала полиция самоуправления, призывая людей соблюдать дистанцию. Артисты по просьбе организаторов несколько раз напоминали об этом, однако посетители мероприятия все равно не соблюдали требования дистанцирования, необходимые для ограничения распространения Covid-19.

В связи с массовыми скоплениями людей, не соблюдавшими правила, организаторы пересматривают запланированную программу и при необходимости готовы полностью отменить культурные и развлекательные мероприятия.