Полиция начала использовать дрон для поимки агрессивных водителей
Foto: Reuters/Scanpix

Государственная полиция для контроля за движением на дорогах начала использовать дрон и он успел зафиксировать первых агрессивных водителей, рассказал в эфире LTV начальник Главного управления порядка Государственной полиции Нормундс Крапсис.

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Полиция разрешение использовать дрон получила недавно, но технология уже дала первые результаты. Теперь водители должны считаться с тем, что нарушения могут быть зафиксированы и с воздуха, сказал Крапсис. Ранее Госконтроль упрекал полицию в том, что ведомство закупило дорогостоящую технику и не использует ее.

Полицейский отметил, что число погибших и пострадавших в ДТП существенно не уменьшается. Крапсис считает, что делается недостаточно для того, чтобы участники движения соблюдали правила. По его мнению, 100 стационарных и 14 передвижных фоторадаров недостаточно, необходимо и дальше развивать технологии контроля движения.

Крапсис указал, что для сокращения числа ДТП нужно увеличить мощность полиции — если полицию не видно, то люди нарушают правила. Чаще всего это использование телефонов за рулем, смена полосы движения без необходимости, пренебрежение поворотниками. На этой неделе во всем Европейском союзе пройдет акция "Дни безопасности Roadpol", в рамках которой полиция будет усилено следить за безопасностью движения.

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