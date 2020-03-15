Полиция начала проверку после призыва религиозной общины посещать богослужения

Некая религиозная община опубликовала в социальных сетях призыв приходить на богослужения, утверждая, что они не отменены. Полиция начала проверку, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Симона Гравите.

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Она подчеркнула, что ограничения, предусмотренные чрезвычайной ситуацией, включают в себя отмену и запрет всех публичных мероприятий, включая религиозные.

В распоряжение полиции попала информация, что отдельные личности не соблюдают ограничения, публично призывая в социальных сетях посещать богослужения, которые "как бы" не отменены.

В то же время, отметила Гравите, полиции известно, что в церквях ведут разъяснительную работу, информируя, что богослужения отменены.

Агентство LETA предполагает, что речь может идти о религиозной общине "Новое поколение" — ее лидер Александр Ледяев опубликовал сообщение с призывом приходить на богослужения.

Ранее портал Delfi сообщал, что митрополит Александр призывал православных соблюдать указания Минздрава, однако в его обращении ничего не говорилось об отмене богослужений.