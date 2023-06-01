Полиция начала проверку в связи с гомофобским постом Мамыкина — реакцией на избрание Ринкевича
Foto: DELFI

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту гомофобного поста бывшего депутата Европарламента Андрея Мамыкина в соцсетях — реакцией на избрание президентом Латвии министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, сообщило агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Сегодня на выборах президента в Латвии победило безбожие", — так отозвался на результат президентских выборов Мамыкин: "Надо заменить слова гимна на "kur latvju geji dzied…" (слова гимна — Kur latvju meitas zied, Kur latvju dēli dzied). Мамыкин также написал, что больше "Dievs vairs nesvētīs Latviju" (опять игра на словах гимна — Dievs, svētī Latviju!, "Боже, благослави Латвию!).


Уголовный закон предусматривает ответственность за разжигание социальной ненависти и розни, а также за публичное оскорбление государственного гимна Латвии.

Как известно, новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич в 2014 году совершил каминг-аут, публично сообщив в Twitter, что он — гей. Ринкевич стал первым государственным должностным лицом в Латвии, публично заявивившим о своей гомосексуальности.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (5) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство
Возможно ли получить наиболее востребованную специализацию всего за год?
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox