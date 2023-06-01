Полиция начала проверку в связи с гомофобским постом Мамыкина — реакцией на избрание Ринкевича

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту гомофобного поста бывшего депутата Европарламента Андрея Мамыкина в соцсетях — реакцией на избрание президентом Латвии министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, сообщило агентство LETA.

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"Сегодня на выборах президента в Латвии победило безбожие", — так отозвался на результат президентских выборов Мамыкин: "Надо заменить слова гимна на "kur latvju geji dzied…" (слова гимна — Kur latvju meitas zied, Kur latvju dēli dzied). Мамыкин также написал, что больше "Dievs vairs nesvētīs Latviju" (опять игра на словах гимна — Dievs, svētī Latviju!, "Боже, благослави Латвию!).

Šodien Prezidenta vēlēšanās Latvijā uzvarēja bezdievība. Negods un posts @edgarsrinkevics . Lai nomaina himnas vārdus uz "kur latvju geji dzied…" Dievs vairs nesvētīs Latviju… — Andrejs Mamikins (@andrejsmamikins) May 31, 2023



Уголовный закон предусматривает ответственность за разжигание социальной ненависти и розни, а также за публичное оскорбление государственного гимна Латвии.

Как известно, новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич в 2014 году совершил каминг-аут, публично сообщив в Twitter, что он — гей. Ринкевич стал первым государственным должностным лицом в Латвии, публично заявивившим о своей гомосексуальности.