Полиция начала уголовный процесс по факту гибели рабочего при реставрации фасада здания

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту гибели рабочего во время работ по восстановлению фасада здания, сообщает агентство LETA.

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Уголовный процесс начат по статье "Уголовные правонарушения против здоровья личности" Уголовного закона.

Как сообщалось, во вторник в Риге в результате падения с лесов во время реставрационных работ фасада здания погиб рабочий, подтвердили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

Во вторник в 12:07 на улицу Гертрудес прибыли две бригады медиков СНМП, в том числе бригада врачей-специалистов, привлекаемых в особо сложных и критических ситуациях.

На месте происшествия были проведены реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти человека уже не удалось.

Получив информацию о несчастном случае на рабочем месте, Государственная инспекция труда (ГИТ) во вторник начала расследование данного несчастного случая, в том числе осмотр указанного рабочего места, и получила объяснение от работодателя, сообщили в ГИТ.

В ходе проверки констатировано, что строительные леса установлены в соответствии с требованиями законодательства, сетка вокруг них не повреждена. По данным ГИТ, в настоящее время представляется, что рабочий упал с крыши. Он был проинструктирован и получил средства индивидуальной защиты: каску, защитные перчатки.

Как сказано в сообщении инспекции, это был первый рабочий день компании на данном объекте — работы по подготовке фасада на 1-м и 2-м этаже. Никакие кровельные работы не планируются, так как крыша здания была заменена в 2022 году.

Расследование находится в начальной стадии, запрошены документы, рабочие, находившиеся поблизости, приглашены для дачи объяснений