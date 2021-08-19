Полиция начала уголовный процесс по поводу загрязнения воды предприятием Rīgas piena kombināts

Госполиция начала уголовный процесс по поводу возможного сознательного загрязнения сточных вод предприятием Rīgas piena kombināts, сообщает LETA.

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Уголовный процесс начат по части второй статьи 103 и части второй статьи 218 Уголовного закона. Первая статья — загрязнение земли, леса или внутренних вод опасными или вредными веществами, материалами или отходами, засорение или другое вредное воздействие на них в каком-либо виде, если это нанесло существенный ущерб окружающей среде, имущественным или хозяйственным интересам. Вторая статья — уклонение от налогов в крупном объеме. По обеим статьям можно получить тюремный срок до четырех лет.

18 августа Государственная служба среды (ГСС) сообщила, что обнаружила на рижском молочном предприятии Rīgas piena kombināts нелегальное подключение слива неочищенных сточных вод к ливневой канализации.

Поначалу неочищенные сточные воды были обнаружены в одном из каналов Даугавы — Биекенгрависе, разделяющем Пардаугаву и Луцавсалу. Открыв несколько канализационных колодцев, специалисты выяснили, что сточные воды попадают в ливневку с производства Rīgas piena kombināts, которое находится в Катлакалнсе у съезда с Южного моста.

На предприятии был построен специальный отвод, чтобы вода, которую использовали для очистки оборудования и других целей, попадала в ливневую канализацию. Сейчас эта труба перекрыта. По информации ГСС, неочищенные сточные воды с Rīgas piena kombināts поступали в реку в течение продолжительного времени.

Представители Rīgas piena kombināts направили порталу Delfi свой комментарий по поводу данной ситуации.

"6 июля этого года инспекторы ГСС вместе со специалистами из Rīgas piena kombināts, принадлежащего ведущей в Латвии группе молокоперерабатывающих предприятий Food Union, осмотрели колодцы сточных вод, так как возникло подозрение, что неочищенные хозяйственные сточные воды могли попасть в близлежащую ливневую канализацию. Благодаря совместной работе специалистов обеих организаций выяснилось, что на территории предприятия есть переливная труба, о которой оно ранее не знало, так как труба не была отмечена ни в одной из схем, унаследованных из 1990-х годов. В то же время обнаружилось, что имела место аварийная ситуация в системе сточных вод самого предприятия — при повышении уровня жидкости в системе она переливалась в неизвестную трубу.

Обнаружив это, Rīgas piena kombināts немедленно устранил эту ситуацию, о чем 20 июля сообщил ГСС. Предприятие произвело откачку в системe ливневой канализации и полностью ликвидировало обнаруженную переливную трубу. В профилактических целях предприятие осмотрело все канализационные системы Rīgas piena kombināts и пришло к выводу, что на его территории нет других неизвестных отводов сточных вод.

Поэтому Rīgas piena kombināts выражает недоумение и неприятно удивлено распространенными во вторник (18.08.2021.) сообщением ГСС для СМИ, но не для самой компании. До сих пор предприятие в связи с аварийной ситуацией сотрудничало и предоставляло ГСС всю необходимую информацию, а также полностью устранило обнаруженную и ранее неизвестную трубу, но до сих пор не получило ответа от ГСС, который объяснял бы сегодняшние публичные заявления".