Полиция начинает усиленные рейды на дорогах: проверят также ремни безопасности и детские кресла

Полиция в период с 21 июня по 25 июня будет усиленно контролировать безопасность дорожного движения.
Полицейские будут проверять, не находятся ли водители транспортных средств под воздействием алкогольных, наркотических или других опьяняющих веществ.
Полиция просит родственников и друзей следить за тем, чтобы водители не садились за руль нетрезвыми.
Также полицейские будут проверять, используются ли ремни безопасности и детские кресла, обращать внимание на безопасность менее защищенных участников дорожного движения — пешеходов и велосипедистов.
В пятницу, перед длинными выходными на Лиго, очень многие рижане отправятся за пределы города, поэтому автоводителям следует считаться с тем, что во воторой половине дня движение транспорта в окрестностях столицы может быть существенно замедлено. Шоферов призывают рассчитывать на дополнительное время, проведенное в пути, а также по возможности планировать поездку в другое время.
Также предприятие Latvijas Valsts ceļi советует при движении через Юрмалу оформлять пропуск (в летний сезон въезд на территорию Юрмалы является платным, — прим. ред.) заранее и удаленно, чтобы не создавать пробки возле выдающих пропуска автоматов.
На дорогах Латвии также ведутся ремонтные работы: на Таллинском шоссе (А1), Видземском шоссе (А2) возле бывшего ресторана Sēnīte, Даугавпилсском шоссе (А6) — от Скривери до Айкраукле, Елгавском шоссе (А8) — от Яунолайне до моста через р. Миса, Лиепайском шоссе (А9) возле Салдуса, Юрмальском шоссе (А10).