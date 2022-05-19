Полиция о шествии: никакой толерантности к тем, кто поддерживает военную агрессию

Государственная полиция готова обеспечивать общественный порядок во время шествия "За освобождение от советского наследия" в пятницу вечером и подчеркивает, что никакой толерантности по отношению к тем, кто прославляет военную агрессию, не будет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Полиция планирует привлечь силы из разных структурных подразделений и будет работать по заранее разработанному плану.

Внимание участников шествия обращают на то, что полиция не допустит собрания и приближения к "объекту в парке Победы" ближе, чем на 200 метров, как того требует закон (место собрания и маршрут шествия необходимо выбирать таким образом, чтобы запланированное мероприятие не проходило ближе, чем 200 метров от любого имеющегося на территории Латвии памятника советской армии и по возможности как можно меньше мешало движению пешеходов и транспорта).

Полиция призывает не совершать нарушения, в том числе хулиганские выходки по отношению к лицам и инфраструктуре. В свою очередь, лицам, которые оправдывают и прославляют военную агрессию в Украине , нужно считаться с тем, что со стороны полиции толерантности не будет. "В Латвии нет места подобным выходкам и они не будут допущены", - подчеркивается в сообщении полиции.

За противозаконные действия, прославление войны и агрессии, хулиганские поступки грозит как административная, так и уголовная ответственность. В свою очередь, за оправдание геноцида, преступлений против человечества, преступлений против мира и оправдание военных преступлений, разжигание национальной, этнической или расовой розни - предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщалось, в пятницу вечером, 20 мая пройдет шествие "За освобождение от советского наследия". По прогнозам организаторов, в нем примут участие до 5 тысяч человек.

Шествие планируется с 18:00 до 20:30. Оно начнется у памятника Свободы, пройдет по улице Калькю через Вецригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершится у памятника.

Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией по указанному маршруту с 18.10 и до конца шествия, по необходимости, будет закрывать движение пешеходов и транспортных средств (исключая общественный транспорт).