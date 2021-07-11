Полиция о столбиках на улицах Риги: есть польза, но были и ошибки

Размещение столбиков безопасности на улицах Риги нельзя оценивать однозначно, потому что в этом проекте сочетаются приносящие пользу моменты и ошибки, рассказал заместитель начальника главного управления порядка Госполиции Лаурис Арайс.

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Размещение таких конструкций на улицах города - это обычная практика в Европе, чтобы существенно снизить скорость движения транспорта и повысить безопасность.

"Вопрос в том, насколько качественно это сделано. Есть места, где размещение столбиков отвечает ситуации. Но мы заметили и нелепости в размещении столбиков, например, на узких улицах, куда сложно проехать даже оперативному транспорту", - пояснил Арайс.

От отметил, что самоуправление перед размещением столбиков не консультировалось с главным управлением порядка.

Как уже сообщалось, мэр Риги Мартиньш Стакис (Par!/Progresīvie) и его заместитель Вилнис Кирсис ("Новое Единство") признали, что установка на улицах Риги столбиков, которые призваны замедлить движение, сопровождалась ошибками коммуникации, были и неудачные решения, которые уже исправлены. Но город от использования столбиков не откажется, хотя об организации движения на конкретных улицах можно еще дискутировать.