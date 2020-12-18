Полиция обещает активно контролировать соблюдение новых ограничений
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В соответствии с доступными ресурсами полиция будет активно контролировать соблюдение новых ограничений, введенных правительством для сдерживания распространения Covid-19, заявил начальник главного управления полиции порядка Государственной полиции Нормунд Крапсис.

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Полиция осуществляет контроль за соблюдением мер эпидемиологической безопасности с начала кризиса Covid-19, но, учитывая развитие эпидемиологической ситуации, теперь будет уделять еще больше внимания соблюдению требований.

Крапсис на пресс-конференции повторил сделанное вчера министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом заявление о том, что полиция, как и прежде, будет придерживаться превентивных разъяснений и наказывать только за умышленные, преднамеренные нарушения.

Чтобы контролировать соблюдение новых ограничений, полицейские будут работать сверхурочно и по возможности отменять выходные.

С момента введения чрезвычайного положения полиция возбудила 2 062 дела об административных правонарушениях, в том числе 623 - за неиспользование масок.

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LETA

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