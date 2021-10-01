Полиция обещает более строго контролировать антиковидные ограничения
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С ростом заболеваемости Covid-19 в Латвии усилится и контроль за соблюдением ограничений, заявил начальник Государственной полиции Арманд Рукс в передаче ЛТВ "Утренняя панорама".

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Отвечая на критику инфекционистов о необходимости более строгого контроля за ограничениями, Рукс согласился с тем, что следует искать все возможные способы снижения быстрого распространения инфекции.

По словам Рукса, цель полиции не состоит в том, чтобы ходить за людьми и контролировать каждый шаг. Всегда необходимо учитывать соразмерность - если распространение инфекции увеличивается, меры контроля также должны стать более строгими.

Рукс признал, что ресурсы полиции ограничены, но для обеспечения контроля будут проводиться внезапные и целевые проверки.

Глава полиции не считает, что полиция расслабилась в своей контрольной работе, но летом заболеваемость была ниже, и работы стало меньше.

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LETA

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