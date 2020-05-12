Полиция опасается, что люди неправильно поймут смягчение ограничений

Госполиция опасается, что латвийское общество неправильно поймет действующие с 12 мая смягченные условия чрезвычайного положения, заявил сегодня на видеоконференции Латвийского союза самоуправлений и. о. начальника Госполиции Андрей Гришин.
Ограничения смягчены по рекомендациям эпидемиологов, но Госполиция опасается, что люди сочтут, будто ситуация изменилась, и не будут придерживаться прежнего поведения. Это создает риск того, что придется вернуться к прежним ограничениям.
По словам Гришина, глобально ничего не изменилось — болезнь продолжает циркулировать и столь же заразна. "Да, возможно, сейчас заражается меньше людей, но люди могут понять неправильно и подумать, что все закончилось", — заявил он.
Гришин добавил, что полиция является инструментом, чтобы напоминать людям, как вести себя правильно. "Если мы изменим поведение, то вернемся в первоначальное положение по сравнению с тем, чего добились по уменьшению заболеваемости, или попадем в еще худшее", — сказал он.