Полиция опасается, что люди неправильно поймут смягчение ограничений

Госполиция опасается, что латвийское общество неправильно поймет действующие с 12 мая смягченные условия чрезвычайного положения, заявил сегодня на видеоконференции Латвийского союза самоуправлений и. о. начальника Госполиции Андрей Гришин.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Ограничения смягчены по рекомендациям эпидемиологов, но Госполиция опасается, что люди сочтут, будто ситуация изменилась, и не будут придерживаться прежнего поведения. Это создает риск того, что придется вернуться к прежним ограничениям.

По словам Гришина, глобально ничего не изменилось — болезнь продолжает циркулировать и столь же заразна. "Да, возможно, сейчас заражается меньше людей, но люди могут понять неправильно и подумать, что все закончилось", — заявил он.

Гришин добавил, что полиция является инструментом, чтобы напоминать людям, как вести себя правильно. "Если мы изменим поведение, то вернемся в первоначальное положение по сравнению с тем, чего добились по уменьшению заболеваемости, или попадем в еще худшее", — сказал он.