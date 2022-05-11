Полиция перекрыла доступ к Памятнику освободителям в Риге, ночью там было спокойно

С учетом событий, имевших место с начала этой недели, полиция перекрыла вход к рижскому Памятнику освободителям в Парке победы и площади вокруг памятника. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на информацию от Госполиции.

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Госполиция приняла соответствующее решение в среду. Это сделано, "чтобы не допустить посягательства на безопасность общества, отдельных мест, здоровья и имущества, а также для предотвращения возможных провокаций и максимально возможного предотвращения возможных правонарушений", - отмечают Госполиции.

В ночь со вторника на среду, примерно после 02:00 в Риге возле Памятника освободителям было спокойно, свидетельствуют наблюдения репортера портала Delfi. У памятника дежурило несколько патрулей Госполиции и Рижской муниципальной полиции. Ближе к памятнику стояла группа (около 15 человек) явно знакомых друг с другом людей, которые общались на русском языке, но не проявляли никаких негативных действий по отношению к полиции, а также не пытались совершить какие-то правонарушения.



В Госполиции подчеркнули, что решение об ограничении доступа принято с учетом событий в понедельник и особенно во вторник, способствовавших скоплению людей у объекта оккупационного режима, который самым непосредственным образом связан с оккупацией Латвии после Второй мировой войны и воспринимается в обществе как символ советского режима. Во вторник в парке Победы собрались люди, чьи действия фактически можно рассматривать как прославление советского режима и косвенно прославление современной России.

Также были приняты во внимание дальнейшее возможное развитие ситуации, констатированные нарушения, задержания людей, начатые административные и уголовные процессы.

Госполиция подчеркивает, что готова к любому развитию событий и обеспечению общественного порядка и безопасности.

Министр внутренних дел Мария Голубева, комментируя в твиттере события в парке Победы, сообщила, что задержаны люди, которые прославляли агрессию или использовали запрещенную символику, в том числе молодой человек с российским флагом.

"Полиция защищала права граждан Латвии, применяя также силу, когда необходимо", - указала министр.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш вчера заявил, что ждет от министра внутренних дел разъяснений о ситуации у памятника в парке Победы, где было допущено скопление нескольких сотен людей и прославлялась советская армия и Россия.

Во вторник вечером Кариньш написал в твиттере, что демонстрация неуважения к латвийской государственности, историческому опыту и жертвам войны России против Украины недопустимо. "Происходящее в Пардаугаве сегодня не имеет оправдания", - заявил премьер, добавив, что ждет действий ответственных служб и разъяснений этой ситуации от Голубевой.

Как сообщалось, во вторник вечером в парке собралось около 500 человек. Хотя большинство из них соблюдали порядок, некоторые вели себя громко, пели и выкрикивали лозунги, прославляющие Россию и советскую армию.

Утром во вторник цветы у памятника, которые люди возлагали 9 мая, были убраны, что вызвало острую реакцию в социальных сетях. Вечером к памятнику пришли сотни людей, которые вновь принесли цветы.