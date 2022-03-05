Полиция: поиск незаконного доступа к телеканалам не преследует цель наказать латвийцев

Введение административной ответственности за использование незаконных систем получения аудиовизуальных услуг не преследует цель наказать жителей Латвии, отмечают в Государственной полиции.

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Как сообщалось, Госполиция в сотрудничестве с Национальным Советом электронных средств массовой информации (NEPLP) подали законопроект, который предусматривает административную ответственность за использование нелегальных систем для частных (некоммерческих) целей. Это означает, что административное наказание за использование нелегальных систем и контента может быть применено также и к конечному пользователю. Предусматривается, что наказанием за такое нарушение может стать предупреждение или денежный штраф до 700 евро.

Действующая в настоящее время редакция закона предусматривает, что ответственность, и конкретно — за противоправное производство систем ограниченного доступа, их импортирование, распространение, сдачу в аренду, продажу или отчуждение прочих видов в коммерческих целях, а также за нелегальную установку, оборудование, инсталлирование или использование нелегальных систем в коммерческих целях. За такие нарушения можно применить денежный штраф: к физическому лицу — от 70 до 700 евро, а к юридическому лицу — от 350 до 1400 евро.

В Госполиции и NEPLP отмечают, что эти незаконные системы наносят ущерб создателям контента, владельцам, агентам и поставщикам юридических услуг. Таким образом, нарушаются не только права поставщика защищаемых услуг, но и в том числе получаются услуги, оказание которых запрещено на территории Латвии. Например, пользователи получает доступ к тем аудиовизуальным услугам, которая предоставляют ложную и потенциально враждебную для Латвии информацию, угрожающую национальной безопасности страны, отмечают инициаторы поправки.

"К сожалению, установлено, что часть населения Латвии получает различный контент с помощью этих нелегальных систем.Также было установлено, что потребители часто не знают об использовании нелегальных систем и не осведомлены о незаконном характере, вредоносности и возможных последствиях нелегальной услуги", — подчеркивается в заявлении Госполиции и NEPLP.

Представители обоих ведомств подчеркивают, что их цель - не наказание жителей, и что полиция не будет стучать в каждую дверь с протоколом об административном правонарушении. Поправки к закону должны в первую очередь выступать как предостережение от использования нелегальных систем и оборудования. Но при получении информации и расследовании уголовных преступлений, совершенных нелегальными дистрибьюторами, Госполиция также имеет доступ к информации о своих клиентах. Кроме того, незаконную технику можно обнаружить дистанционно, не входя в квартиру.

"Основной целью законопроекта является усиление безопасности и защиты публичного цифрового пространства, а также содействие информированию общественности и твердая позиция в том, что установка или использование незаконных систем в личных целях являются незаконными", - говорится в заявлении.

Сотрудники правоохранительных органов призывают латвийцев убедиться, что они используют законный защищенный сервис и платят за него законному поставщику.

"Если вы обнаружите, что платеж направляется физическому лицу или подозрительному и неадекватному юридическому лицу, это первый признак того, что услуга является незаконной, и очень скоро потребитель может быть привлечен к административной ответственности за использование таких услуг", — подчеркивают в Госполиции.

Госполиция призывает всех жителей Латвии сообщать об этих правонарушениях по телефону 110 или по электронной почте vpdd@vp.gov.lv.