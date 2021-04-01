Полиция получила 27 жалоб на школьников, не посещающих онлайн-занятия

За последние два месяца Отдел профилактики детской преступности Рижской муниципальной полиции получил 27 заявлений о школьниках, которые не посещали удаленные занятия. Некоторые из них не появлялись на занятиях ни разу.

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После получения жалоб полиция проводила профилактические беседы с родителями и просили их дать объяснения. Чаще всего такие встречи проходили в ZOOM или MS Teams. В некоторых случаях полиция приезжала к таким семьям на дом, чтобы поговорить и с родителями, и со школьником, и выяснить причины. Иногда вместе с полицией приезжал социальный педагог или работник соцслужбы.

Нередко в ходе встреч выяснялось, что родители верили, что ребенок исправно участвует в занятиях. Некоторые родители признавали свое бессилие и надеялись, что полицейские смогут как-то повлиять на ребенка.

Были, однако, и случаи, когда родители считали, что образование должно быть только очным, и не разрешали детям участвовать в удаленных уроках. В этом случае оценивалась ответственность родителей.