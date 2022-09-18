Полиция после событий 10 мая в Пардаугаве повысила готовность реагирования

После событий 10 мая у памятника в Пардаугаве Государственная полиция усовершенствовала процесс оценки рисков и усилила готовность реагировать на различные события, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

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На этой неделе бюро внутреннего контроля полиции завершило служебную проверку в связи с действиями сотрудников полиции 10 мая у памятника в парке Победы.

Установлено, что Государственная полиция подготовилась к событиям 9 мая в соответствии с оценкой рисков, а также привлекла в ночь на 10 мая значительные средства и силы для обеспечения общественного порядка и безопасности не только в Риге, но и в других местах Латвии, в том числе в Даугавпилсе. Меры были реализованы должным образом, и за это время не произошло никаких значительных инцидентов.

С другой стороны, возможные угрозы общественному порядку и безопасности днем и вечером 10 мая, в том числе потенциальное ухудшение ситуации, ранее не были выявлены. В этот день после того, как бульдозером были убраны возложенные 9 мая к памятнику цветы, внепланово, в основном по собственной инициативе и после призывов в социальных сетях у памятника стали собираться люди, что в итоге привело к нарушениям закона, в том числе использованию советских символов и прославлению России.

Проверка выявила, что некоторые сотрудники полиции неадекватно оценивали то, что происходило вечером 10 мая, в связи с чем была выбрана неправильная тактика разрешения ситуации, а обязанности выполнялись непрофессионально и пассивно.

Отмечены отсутствие решительных, жестких действий и способности принимать решения у руководителей на месте, а также чрезмерная осторожность в разгоне собравшихся.

Как сообщалось, в связи с событиями 10 мая в Риге в трех случаях приняты решения о понижении в должности полицейских, а с одним были прекращены служебные отношения.

После событий у памятника министр внутренних дел Мария Голубева приняла решение уйти в отставку.