Полиция представит новые транспортные средства и дроны

Государственная полиция сегодня в 12:00 представит в Чиекуркалнcе новые транспортные средства и дроны, сообщили в полиции.

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В мероприятии примут участие начальник Госполиции Арманд Рукс, начальник главного административного управления Государственной полиции Нормунд Грубис и государственный секретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов.

Наряду с постепенным внедрением структурных изменений полиция закупила и получила новые транспортные средства и беспилотные летательные аппараты для обеспечения общественного порядка и безопасности.

В том числе закуплены так называемые мобильные станции — специально приспособленные и оборудованные автомобили, с которых сотрудники полиции смогут получить доступ ко всем необходимым системам, чтобы работа на месте происшествия проходила более гладко и оперативно, так же, как в полицейских участках.

Кроме того, получены новые трафарированные и нетрафарированные автомобили для дополнительного контроля за дорожным движением, а также автомобили, предназначенные для других структурных подразделений: для нужд батальона специального назначения, следователей, кинологов, экспертов и административного блока.