Полиция приходит на дом к вернувшимся из-за рубежа латвийцам и проверяет, соблюдена ли самоизоляция

Сотрудники полиции проводят регулярные обходы квартир и домов, в которых живут приехавшие из-за рубежа латвийцы, которые должны на протяжении двух недель соблюдать режим самоизоляции. Об этом в эфире радио Skonto рассказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Также в радиостудию позвонил человек, который подтвердил, что недавно вернулся из Польши, и на днях к нему пришла с проверкой на дом полиция. Радиослушатель сказал, что этот факт в условиях нынешней ситуации с коронавирусом стал для него "приятным сюрпризом".

Кариньш в ответ на это похвалил всех жителей Латвии за проявленную самодисциплину, добавив, что он "как никогда горд за страну".

За минувшие сутки в Латвии выявлено 13 новых случаев заболевания Covid-19; общее число заболевших — 124, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Инфекционисты отмечают, что 95% больных были за границей. Тем не менее в последние дни растет число случаев заражения внутри страны. В основном инфекция распространяется внутри семей.

За сутки латвийские медики проверили 1241 человека с подозрением на Covid-19. Общее число проведенных исследований составило 4446.