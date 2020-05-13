Полиция применила первые штрафы за нарушения 9 мая у памятника воинам-освободителям Риги

Полиция применила первые штрафы за нарушения ограничений 9 мая и категорически отрицает попустительство нарушителям в парке Победы, заявил и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

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Руководство Госполиции уже с 9 мая вынуждено выслушивать критику и оправдываться за скопление людей у памятника Победы. Сегодня министр внутренних дел Сандис Гиргенс, руководство Госполиции и столичной полиции разъясняли свою позицию парламентской комиссии.

Гришин пояснил, что важнейшая задача полиции состояла в том, чтобы уменьшить поток людей у памятника воинам-освободителям Риги. Полиция уже много лет следит за общественным порядком в парке 9 мая, но в прежние годы мероприятия были организованными, что позволяло их легче контролировать. Каждый год в парке собиралось около 200 000 человек.

В этом году из-за пандемии официального мероприятия не было, но полиция заранее провела превентивную и разъяснительную работу с негосударственными организациями и неформальными лидерами, а также создала известные неудобства, например, запретила парковку автомашин.

9 мая за 15 часов у памятника побывало около 20 000 человек. Что касается установления заградительных барьеров у памятника, то это, по мнению министра, было бы неэтично по отношению к людям. Кроме того, это продлило бы время пребывания людей в парке и создало очереди, а также могло стать поводом для провокаций.

По словам Гришина, люди находились у памятника в среднем 10-15 минут и соблюдали дистанцию. За час к памятнику приходило около 200-300 человек, наибольший поток был с 14.00 до 16.00, когда возле монумента одновременно находилось около 450 человек, но с учетом площади они могли соблюдать дистанцию.

Полиция оформила в парке 46 протоколов об административных нарушениях и завела 70 дел.

"Я слышал реплики о попустительстве со стороны полиции. С 12 марта, когда ограничения вступили в силу, полиция придерживалась политики доверия к добросовестности людей. С 12 марта полиция по своей инициативе провела почти 90 000 проверок и оформила 3000 протоколов. Мы наказываем только тех, кто открыто игнорирует указания и принципиально не соблюдает дистанцию", - сказал Гришин.

Как сообщалось, многие пользователи социальных сетей упрекали полицию в бездействии по обеспечению соблюдения запрета на собрания в парке Победы 9 мая. Некоторые пользователи разместили фотографии из парка, на которых кажется, что у памятника собрались сотни людей. Люди выражают недоумение и возмущение, почему полиция никак не реагировала на эту ситуацию и не выписывала протоколы о нарушениях, потому что в других случаях, например, когда в парке вместе занимаются спортом четыре человека, полиция делает замечания.

Также многие пользователи осуждают полицию, потому что еще 4 мая, когда в Латвии отмечалась годовщина декларации о независимости, власти строго предупредили о недопустимости собраний.