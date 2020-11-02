Полиция признает, что действующие нормы не позволяют привлечь к ответственности за призывы не носить маски
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В настоящее время в Латвии действующие нормы не предусматривают возможности привлечь к ответственности за неношение масок, признает Государственная полиция.

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21 октября в передаче "Утренняя панорама" премьер-министр Кришьянис Кариньш признал, что призывы не пользоваться масками граничат уже с вопросом национальной безопасности, однако правительство не обсуждало вопрос о том, как на это реагировать.

В Службе госбезопасности (СГБ) пояснили, что СГБ в соответствии со своей компетенцией оценивает происходящее в информационном пространстве, в том числе потоки дезинформации и фейковых новостей о пандемии Covid-19. С учетом своей специфики СГБ не комментирует свои конкретные действия. В СГБ также добавили, что вопросы соблюдения ограничений, связанных с пандемией, регулирует Госполиция.

В Госполиции сообщили, что ведется в том числе и мониторинг виртуальной среды. Законодательство не предусматривает возможности наказывать за призывы и выражение личного мнения о необходимости носить маски. Ответственность наступает лишь в случае грубого нарушения общественного спокойствия.

Мандатная комиссия Сейма возбудила дело о нарушении против депутата Алдиса Гобземса в связи с призывами не носить маски.

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СГБ Коронавирус Алдис Гобземс Кришьянис Кариньш Сейма
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