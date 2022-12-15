Полиция призывает парковаться так, чтобы не мешать чистить снег

Рижская муниципальная полиция призывает водителей не мешать проезду снегоочистительной техники.

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На улицах Краславас и Улброкас уже с октября запрещена парковка в конкретные дни недели. Запрет введен для того, чтобы эффективнее убирать улицы. В зимний сезон на многих улицах размещаются временные знаки о запрете парковки, чтобы снегоуборочная техника могла проехать и почистить улицу.

Самоуправление напоминает: машины, водители которых проигнорировали знаки, будут отвезены на штрафные стоянки.

Муниципальная полиция напоминает, что если машина припаркована где-то на длительное время (на три дня и дольше), водителю нужно самому очистить ее от снега так, чтобы не мешать движению транспорта, пешеходов и снегоочистительной техники.