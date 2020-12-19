Полиция призывает соблюдать меры безопасности и не собираться на несанкционированные акции

Государственная полиция призывает общество соблюдать меры безопасности в выходные дни и не собираться на несанкционированные акции.

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Не называя конкретные организации и лиц, Госполиция заявила, что, согласно информации, доступной сотрудникам правоохранительных органов, лица, которым запрещено проводить собрания в эти выходные, могут планировать их организацию несанкционированно. Такие умышленные действия категорически недопустимы, отмечает полиция.

Полиция знает об этом и следит как за информацией, публикуемой в интернете, так и за событиями в выходные дни.

Основная задача Госполиции — обеспечение общественного порядка и предотвращение провокаций. Если нарушения будут выявлены, виновных идентифицируют, привлекут к ответственности и накажут.

Полиция призывает всех соблюдать установленные требования безопасности, в том числе не собираться и использовать защитные маски, не допускать провокаций, а также тщательно оценивать ситуацию и риски, решая, действительно ли нужно участвовать в запрещенных акциях.

Штрафы за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности составляют до 2 000 евро для физических лиц и до 5 000 евро для юридических лиц. За нарушение ограничений и запретов, установленных во время чрезвычайного положения, может наступить и уголовная ответственность.

Как сообщалось, в пятницу Административный окружной суд запретил объединению Sabiedriskie Satversmes sargi("Общественные стражи Конституции") 19 декабря провести пикет в Валке, обосновав свое решение правом других людей на здоровье.

Также организация Tautas varas fronte, которую возглавляет арестованный в настоящее время активист Валентин Еремеев, не обжаловала в суде решение Рижской думы о запрете воскресного мероприятия в связи с ограничениями по Covid-19.