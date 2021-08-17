Полиция призывает жителей не принимать участие в несанкционированных пикетах 18 августа

Информация в распоряжении полиции свидетельствует о том, что 18 августа лица, которым запрещено проводить пикет, собираются это делать несанкционированно, сообщает полиция в своем Facebook. Ведомство призывает жителей не вестись на провокации отдельных активистов и не идти на пикет.

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"Государственная полиция видит в этом несанкционированном мероприятии высокий риск эскалации насилия", — сообщает ведомство. Полиция призывает организаторов отказаться от собрания и предупреждает, что нарушения эпидемиологической безопасности будут фиксироваться техническими средствами, нарушители будут сурово наказаны — штраф может составлять до 2000 евро. Кроме того, штрафовать могут за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и отказ подчиняться требованиям полицейских.

В случае если на мероприятии произойдет эскалация, полиция будут оценивать ответственность инициатора мероприятия. "Поэтому Государственная полиция обращается к инициатору и предупреждает не собирать жителей! Ситуация в обществе не освобождает человека от ответственности", — указано в заявлении ведомства.

Полиция предупреждает, что организаторы пикетов идентифицированы и предупреждены, что они несут ответственность за нарушения.

"В обществе разные мнения о вакцинации, однако участие в массовых мероприятиях, где может быть подвергнута риску собственная безопасность и безопасность ближних — неподходящий способ выражать свое мнение", — указали в полиции. Ведомство призывает жителей, у которых есть информация о возможных провокациях во время пикетов, сообщить об этом Службе государственной безопасности.

Как уже сообщалось, организаторы пикетов 18 августа отозвали три заявки, а две заявки о проведении пикетов были переданы на рассмотрение правоохранительным органам. Акции протеста в социальных сетях активно рекламирует депутат Сейма Алдис Гобземс.