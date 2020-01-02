Полиция продолжает массовые проверки на дорогах

Государственная полиция 2 января продолжит усиленно контролировать безопасность дорожного движения и в рамках возможностей проводить массовые проверки на дорогах.

Основное внимание будет уделяться выявлению водителей, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Полиция призывает родственников и друзей водителей обращать внимание на то, чтобы они не садились за руль в нетрезвом виде.

Во время рейдов повышенное внимание будет уделяться также использованию ремней безопасности и детских автокресел.

Полиция призывает водителей выбирать соответствующую погодным условиям и состоянию дорожного покрытия скорость движения и манеру езды, а перед тем, как отправиться в путь, убедиться в надлежащем техническом состоянии транспортного средства и шин.