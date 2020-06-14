Полиция продолжает процессуальные действия по делу об отмывании сотен миллионов евро в ABLV Bank

Полиция в воскресенье продолжает процессуальные действия по делу об отмывании нескольких сотен миллионов евро в ABLV Bank, подтвердила агентству LETA представитель Госполиции Лина Кальке.

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Полиция не уточнила сущность процессуальных действий, но подтвердила, что сотрудники работают по разным адресам. После проведения всех процессуальных действий задержанные были отпущены в статусе, предусматривающем защиту, но без применения мер пресечения.

Кальке не назвала количество задержанных по делу. Возможно, более подробная информация будет предоставлена в понедельник.

Как сообщалось, в субботу прошло более 40 обысков в Риге и Рижском регионе по ранее начатому Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) делу о легализации преступно нажитых средств. Они проводились в сотрудничестве со специализированной прокуратурой по борьбе с оргпреступностью, Комиссией рынка финансов и капитала, Службой госдоходов (СГД) и службой кибербезопасности "Cert.lv".

Обыски проходили в кредитном учреждении, на предприятиях, по месту жительства и работы людей. Представитель ликвидируемого ABLV Bank Янис Бунте подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов побывали в офисе банка на ул. Сканстес, 7, и провели процессуальные действия.

Начальник УБЭП Петерис Бауска рассказал, что, в соответствии с подозрениями полиции, сотрудники банка и его руководство создали инфраструктуру отмывания денег. Среди задержанных есть работники банка.

В марте Госполиция сообщала, что ведется 50 уголовных процессов о возможном отмывании денег в ABLV Bank.