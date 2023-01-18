Полиция продолжает проводить рейды в школах: сигареты находят даже у третьеклассников

В этом году в Курземе полиция будет чаще, чем в предыдущие годы, проводить рейды в учебных заведениях для борьбы с употреблением опьяняющих веществ и курения среди детей и подростков. Об этом пишет LSM.lv.

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И полицейские, и учителя отмечают, что использование электронных курительных устройств в школах растет несмотря на то, что учащихся регулярно информируют об их опасности для здоровья.

В начале этого месяца в ходе рейда полицейские собаки в одной из школ Лиепаи обнаружили сигареты и электронные устройства для курения у 18 школьников, включая учащегося третьего класса.

Марко — одна из трех полицейских собак, которые несколько раз в неделю отправляются в учебные заведения Курземе, чтобы обыскать сумки и карманы учащихся на предмет наркотиков, сигарет и электронных курительных устройств. На этой неделе Марко нашел наркотики в одной из сельских школ и несколько электронных сигарет в учебных заведениях Лиепаи.

Кинолог Эдгар Брицис рассказывает, что бывают случаи, когда школьники пытаются убежать, их ловят, и, конечно же, в карманах у них находят сигареты. По словам кинолога, нагрузка велика, так как провести рейды хотят многие школы.

Полицию все чаще вызывают для проведения внезапных рейдов в школы, потому что учителя по запаху из школьных туалетов понимают, что там только что курили, но им не разрешено обыскивать карманы учащихся.