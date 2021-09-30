Полиция продолжит внезапные проверки после вступления в силу новых антиковидных ограничений
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С вступлением в силу нового постановления об ограничении Covid-19 Государственная полиция продолжит внезапные проверки, чтобы контролировать соблюдение ограничений, заявил начальник главного управления полиции порядка Госполиции Андрис Зеллис.

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Он отметил, что полиция активно контролирует соблюдение ограничений еще с начала пандемии, но у нее есть и свои повседневные функции. Невозможно поставить по полицейскому в каждом месте, но полиция будет проводить проверки в конкретных сферах, например, носят ли люди маски в общественном транспорте.

Что касается наказаний, то, по словам Зеллиса, полиция в первую очередь уделяет внимание профилактической и разъяснительной работе, а наказания применяются в том случае, если люди открыто игнорируют ограничения.

Полиция в настоящее время контролирует самоизоляцию около 5000 человек. С 7 апреля возбуждено около 10 тысяч дел об административных правонарушениях за несоблюдение ограничений, но за это время сделано и очень много предупреждений.

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