Полиция продолжит внезапные проверки после вступления в силу новых антиковидных ограничений

С вступлением в силу нового постановления об ограничении Covid-19 Государственная полиция продолжит внезапные проверки, чтобы контролировать соблюдение ограничений, заявил начальник главного управления полиции порядка Госполиции Андрис Зеллис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он отметил, что полиция активно контролирует соблюдение ограничений еще с начала пандемии, но у нее есть и свои повседневные функции. Невозможно поставить по полицейскому в каждом месте, но полиция будет проводить проверки в конкретных сферах, например, носят ли люди маски в общественном транспорте.

Что касается наказаний, то, по словам Зеллиса, полиция в первую очередь уделяет внимание профилактической и разъяснительной работе, а наказания применяются в том случае, если люди открыто игнорируют ограничения.

Полиция в настоящее время контролирует самоизоляцию около 5000 человек. С 7 апреля возбуждено около 10 тысяч дел об административных правонарушениях за несоблюдение ограничений, но за это время сделано и очень много предупреждений.