Полиция просит владельцев собак соблюдать комендантский час, но обещает быть лояльной и после 22 часов
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Государственная полиция призывает владельцев собак соблюдать комендантский час, но правоохранительные органы будут лояльны, если животное выйдет на прогулку и после 22 часов, заявил журналистам замначальника Госполиции Нормунд Крапсис.

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Как постановило правительство, все жители Латвии должны находиться по месту жительства с вечера среды до 4 января, а также 8 января и 9 января с 22 часов до 5 часов утра. Лица, вынужденные покинуть место жительства по уважительным причинам, должны заполнить заявление.

В случаях, если животное все же нужно вывести на прогулку в комендантский час, полиция будет относиться к этому лояльно, однако в таких случаях призывает людей не уходить далеко от места проживания. Эту же информацию подтвердили и в Рижской муниципальной полиции.

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LETA

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Source

LETA
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