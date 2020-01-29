Полиция провела процессуальные действия в нескольких латвийских банках

На этой неделе сотрудники Госполиции в рамках уголовного дела провели процессуальные действия в нескольких коммерческих банках Латвии, сообщает информационное агентство LETA со ссылкой на собственные источники.

По неофициальной информации, сотрудники полиции побывали в банках Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank и BlueOrange Bank. Отмечается, что процессуальные действия в этих банках не связаны уголовным делом о легализации не менее 50 млн евро, по которому проводились обыски в ликвидируемом банке ABLV Bank и других местах.

Директор по общественным отношениям и маркетингу Industra Bank Марита Озолиня сообщила, что обыска в банке не было, но полиции были предоставлены подтверждающие документы по некоторым сделкам. Нет оснований считать, что это связано с противозаконными действиями банка и его работников, сказала она.

По словам Озолини, Industra Bank постоянно сотрудничает с правоохранительными учреждениями и предоставляет им информацию, в том числе в случае подозрительных сделок.

По данным агентства LETA, процессуальные действия в этих банках может быть связано с международным расследованием случаев отмывания денег.